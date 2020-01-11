Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir kamyonu kurtarma çalışması esnasında traktörün kayması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Deliller Mahallesi mevkiinde yem yüklü bir kamyon yokuşta yolda kaldı. Yardım istenmesi üzerine traktörle kurtarma çalışması başlatıldı. Kamyona halat bağlanması esnasında traktörün kayması sonucu Serdar Bako, iki aracın arasında sıkıştı.

Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bako tedavi altına alındı. Yaralının bacağında ezik meydana geldiği belirtildi.

TEKİRDAĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

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