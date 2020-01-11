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Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir kamyonu kurtarma çalışması esnasında traktörün kayması sonucu 1 kişi yaralandı.

Kurtarmaya çalıştığı kamyon ile traktör arasında kaldı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde kar nedeniyle yolda kalan bir kamyonu kurtarma çalışması esnasında traktörün kayması sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Deliller Mahallesi mevkiinde yem yüklü bir kamyon yokuşta yolda kaldı. Yardım istenmesi üzerine traktörle kurtarma çalışması başlatıldı. Kamyona halat bağlanması esnasında traktörün kayması sonucu Serdar Bako, iki aracın arasında sıkıştı.
Olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Bako tedavi altına alındı. Yaralının bacağında ezik meydana geldiği belirtildi.

TEKİRDAĞ

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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