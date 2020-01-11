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‘Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir’ toplantısı

İHA

Trakya Kalkınma Ajansı'nın 'İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı' kapsamında 'Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.

‘Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir’ toplantısı

Trakya Kalkınma Ajansı’nın ‘İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı’ kapsamında ‘Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir’ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi.
Trakya Kalkınma Ajansı tarafından 2019 yılı İmalat Sanayinde Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin ‘Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir’ projesinin açılış programına; Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Belediye Başkanı Nebi Tepe, daire amirleri, muhtarlar, öğretmenler, STK temsilcileri ve Muratlı OSB içerisinde faaliyet gösteren fabrika yetkilileri katıldı.
Millî Eğitim Bakanlığının 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde hayata geçirilen bahse konu projenin koordinatörü Müdür Yardımcısı Suat Uygun, “Yerli aracımızı, uçağımızı, milli markalarımızı ve ürünlerimizi üretmek için genç beyinlere ihtiyacımız var. Milli üretime en çok katkı sağlayacak kurumların başında şüphesiz biz ve bizim gibi mesleki ve teknik eğitim kurumları gelmekte. Millî Eğitim Bakanlığımızın mesleki eğitimle ilgili politikaları hayata geçirildikçe mesleki eğitim güçlenecek. Mesleki ve teknik eğitim güçlendikçe Türkiye güçlenecek” dedi.
Mesleki ve Teknik Eğitim ile ilgili bakanlığın 7 özel mesleki eğitim politikasından en önemlisinin ‘Eğitim, üretim ve istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi’ olduğunu vurgulayan Koordinatör Suat Uygun, “Bu noktada Trakya Kalkınma Ajansı ile birlikte gerçekleştirdiğimiz ‘Nitelikli Yetiştir, İstihdamı Geliştir’ projemiz ile sektör temsilcileri ve okulumuzu bir araya getirdik. Projemiz ile okulumuzun alanlarının makine, ekipman ve bilgi altyapısını yenileyerek (yüzde 90 Trakya Kalkınma Ajansı Finansmanı, yüzde 5 Muratlı Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü finansmanı ve yüzde 5 Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Finansmanı) işletmelerin ihtiyaç duydukları nitelikli meslek elemanlarını yetiştirmelerine ve okulumuzun gerçek amacına ulaşmasına hizmet etmiş olacağız” ifadelerini kullandı.
Devlet okullarında bir ilk olacak ‘Kariyer ve Girişimcilik Merkezi’ni Muratlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde gerçekleştireceklerini dile getiren Suat Uygun, “Öğrencilerimiz KOSGEB iş birliği ile girişimcilik eğitimleri alacak ve kendi işyerlerini açarken yaşadıkları finansman sorunlarının çözümüne kavuşacak. İŞKUR ile iş birlikleri kapsamında CV hazırlama, meslek tanıtımları ve birçok bireysel gelişim eğitimlerine kavuşacaklar. Kariyer ve Girişimcilik Merkezimizde öğrencilerimiz 9. Sınıf’tan itibaren kariyer yaşam programı ile sürekli bir gelişim halinde olacak. Mezun öğrencilerimiz okulumuz tarafından işletmeler ile iş birliği kapsamında işe yerleştirilecek ve ömür boyu mezun takip sistemimiz içerisinde aktif kalarak; iş hayatının içerisinde olması sağlanacak. Kariyer günleri kapsamında rol model çalışmaları yapılacak ve öğrencilerimiz mesleki eğitimden mezun kariyer sahibi kişiler ile bir araya getirilerek; motivasyonları sağlanacak” diye konuştu.
Proje tanıtımı sonrası Muratlı Kaymakamı Dr. İsmail Altan Demirayak, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin, Belediye Başkanı Nebi Tepe ve katılımcılar proje kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

TEKİRDAĞ

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:27
  • ÖĞLE 13:22
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:08
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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