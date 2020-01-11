Muratlı Cumhuriyet İlkokulunda çifte açılış

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Cumhuriyet İlkokulunun konferans salonu ve laboratuvarı törenle açıldı.

Açılış programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Okul Müdürü Haluk Dolaman yaparak; katkı sunan ve açılışa katılan herkese teşekkür etti. Okul öğrencilerinin hazırlamış olduğu gösteriler kapsamında; müzikli dans gösterisi, 1. Sınıflar ‘Artık Oluyor’, masallar ülkesi gösterisi ve ritim gösterisi sahne aldı.

92 yaşındaki hayırsever Efladiye Tuncer Tunç bir konuşma yaparak, “Doğduğum değil, doyduğum yere, ekmeğini, suyunu kana kana içtiğim Muratlımızda okulumuza konferans salonu yaptırarak vefa borcumu ödemek istedim” dedi.

Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak ise, hayırsever Efladiye Tuncer Tunç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

Muratlı Belediyesi tarafından yaptırılan okul laboratuvarının açılış kurdelesini ise Muratlı Kaymakamı İsmail Altan Demirayak, Belediye Başkanı Nebi Tepe ve Milli Eğitim Müdürü Ali Erkol kesti.

Katkıda bulunanlara çiçek ve plaket takdimi yapıldı. Kokteyl ile açılış programı sona erdi.

TEKİRDAĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.