Tekirdağ'da karlı yüksek kesimlere yarım ton yem bırakıldı

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince beyaza bürünen yüksek kesimlerde yaban hayvanlarına yaklaşık yarım ton yem bırakıldı.

Tekirdağ’ın özellikle yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yem ve yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanlarının beslenmesini takviye etmek amaçlı yemleme çalışmaları yapılıyor. Yoğun kar alan Tekirdağ Süleymanpaşa İlçesinin yüksek kesimlerinde bulunan Araphacı ve Palamut Devlet Avlaklarında yemleme çalışması yapıldı. Çalışmalarda yaklaşık yarım ton Hububat ile SamanOt doğaya bırakıldı.

Av sezonu boyunca yaklaşık 2 ton yemleme

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bağlı Av Koruma ve Kontrol ekiplerince 20192020 av sezonu boyunca yaklaşık 2 ton yemleme çalışmaları yapıldı. Hava koşullarına bağlı olarak yemleme çalışmalarının devam edileceği öğrenildi.

TEKİRDAĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

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