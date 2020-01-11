Otomobilde tarihi sikkeler ele geçirildi

TEKİRDAĞ'da, polisin şüphe üzerine durdurduğu bir otomobilde yaptığı aramada, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 sikke ile metal objeler ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarihi eser kaçakçılığının ve ticaretinin önlenmesine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, Malkara karayolu üzerindeki uygulama noktasında arama yaptı. Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 171 farklı ebatlarda sikke ile 14 metal obje ele geçirildi. Gözaltına alınan araç sürücüsü Ş.Y. ile ilgili soruşturma sürüyor.





TEKİRDAĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

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