4,7'lik deprem, Tekirdağ'da da hissedildi

"Ben hep hip hop'tım"

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İSTANBUL'un Silivri açıklarında meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem, Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ve Çorlu ilçelerinde de hissedildi.

İstanbul'un Silivri ilçesi açıklarında saat 16.37'de 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi'nde meydana gelen deprem, Silivri'ye komşu Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ile Çorlu ilçelerinde de hissedildi. Bazı vatandaşlar, panikle dışarı koştu. İlk bilgilere göre depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.



TEKİRDAĞ 11 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:22

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:08

YATSI 19:33

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