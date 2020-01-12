Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saat 21.45 sıralarında MuratlıMüsellim karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; M.A. sevk ve idaresindeki 59 DS 035 plakalı otomobil, Müsellim Mahallesi istikametinden Muratlı ilçe merkezine doğru seyir halinde iken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yoldan çıktı. Araç önce yol kenarındaki trafik levhasına çarptı, oradan da tarlaya uçtu.

Kazada araç sürücüsü M.A. ile araçtaki yolcular Meryem U. ve Dilek A., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar için olay yerine ambulans çağrıldı. Üç yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza mahalline Muratlı jandarma ekipleri gelerek bölgede inceleme yaparken, yolun da güvenliği sağlandı.

Tek taraflı kazada araç kullanılamaz hale gelirken, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.