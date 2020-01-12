Kamyonet takla attı, tonlarca meyve yola saçıldı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet takla attı. Sürücü kazayı yara almadan atlatırken, onlarca kasa meyve yola saçıldı.



Kaza, Malkara yolu üzeri Elmalı Mahallesi Kalealtı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İsmail Mumcu yönetimindeki 59 EP 474 plakalı meyve yüklü kamyonet, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Takla atan kamyonet ağaçlara çarparak uçurumun kenarında durdu. Ters dönen kamyonetten sürücü burnu bile kanamadan çıkarken, onlarca kasa meyve çevreye saçıldı.

Kamyonet, çekici yardımıyla kurtarılırken, dökülen meyveler ise tek tek toplandı.

TEKİRDAĞ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:56

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