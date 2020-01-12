Arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş Toprağa gömüp lastik tekerle kapatmış

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde Aralık ayından beri kendisinden haber alınamayan Afganistan uyruklu şahsın toprağa gömülü üstü lastik tekerle kapatılmış cesedi bulundu.

Çerkezköy İlçesi Kızılpınar Mahallesinde 24 yaşındaki Afganistan uyruklu H.K. isimli şahıs, kendisine cinsel istismarda bulunan bir şahsı boğazından bıçaklayarak öldürüp araziye gömdüğünü iddia ederek jandarmaya müracaat etti. Bunun üzerine olay yerinde yapılan inceleme ve araştırmalarda kimliği belli olmayan erkek cesedi bulunarak gerekli soruşturma ve araştırma işlemleri başlatıldı.

H.K. isimli şahıs yaklaşık dört ay önce 26 yaşındaki soyadı henüz öğrenilemeyen Afganistan uyruklu Norullah isimli şahıs ile birlikte H.B. uyruklu Afganistan uyruklu şahsın da kendisine alkol verip uyuttuktan sonra cinsel istismarda bulunduğu, ancak olay günü yanında sadece maktulün olduğu, tekrar istismar etmek istediği bunun üzerine kavga ettiklerini öne sürdü. H.K. daha sonra Norullah’ı bıçaklayıp öldürdükten sonra araziye gömdüğünü söyledi.

Şahısların Kızılpınardaki hayvan çiftliklerinde çalıştıkları tespit edilerek, savcı talimatıyla daha önce istismarda bulunduğu ileri sürülen şüpheli de yakalanarak karakola götürüldü. Olayda kullanılan bıçak ve şüphelinin olay günü üzerindeki kıyafetleri çalıştığı çiftlikte bulunarak inceleme yapılmak amacıyla muhafaza altına alındı.

Öte yandan şahısların çalıştığı çiftlik sahipleri de ifadelerinin alınması için karakola getirildi. Ayrıca 3 Afganistan uyruklu şahsın yasadışı yollarla ülkeye giriş yaptığı da öğrenildi. Gömülü olduğu yerden çıkarılan Afganistan uyruklu şahsın cesedi devlet hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

TEKİRDAĞ 12 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:27

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:47

AKŞAM 18:09

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.