Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Braille alfabesi ile mektup yazarak görüşme isteklerini ileten ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde misafir edilen Çorlulu öğrenciler yaşadıklarını ve kendilerini külliyeye götüren süreci anlattılar.

Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu’na okul müdürü Murat Kocabaş ve müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner’in gayretleri ile kazandırılan görme engelliler sınıfında öğretmen Fahriye Kaygın’dan eğitim alan görme engelli öğrenciler Yiğit Ömer Çetin, Taha Çakır, Zehra Çamcı ve Emine Akgün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmelerini anlattı.

Çocuklardan Zehra Çamcı son derece ilgiyle karşılandıklarını ve mutlu olduklarını ifade ederek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kendilerine görme engelliler için özel olarak hazırlanan saatten hediye ettiğini söyledi.

Öğrencilerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmelerinde yanlarında olan okul müdür yardımcısı Elif Pınar Aslaner de kendilerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne götüren süreci anlattı.

Görme engelli öğrencilerden Zehra Çamcı tarafından Braille alfabesi ile yazılan mektupta, “Sayın Cumhurbaşkanımız ben ve arkadaşlarım sizi çok seviyoruz. Siz bizim kahramanımızsınız. Türk ulusu sizin önderliğinizde çok daha aydınlık günler görecek. En büyük arzum arkadaşlarımla yanınıza gelerek ellerinizden öpmek. Allah size, sağlık ve uzun ömürler versin” ibarelerine yer verilmişti.

TEKİRDAĞ 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:56

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