Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle buluştu

Tekirdağ Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetimi (DSYB), Malkara’da birlik üyeleriyle bir araya geldi.

Tekirdağ DSYB Başkanı Veteriner Hekim Ergin Durgun, yönetim ve denetim kurulu üyeleri, birlik müdürü ve personel ile birlikte Malkara ilçesi birlik üyeleri ile ‘üye buluşması’ adı altında toplantı yaptı. Toplantıda Birlik Başkanı Ergin Durgun üyelere birliğin genel ve mali durumu hakkında bilgiler verdi. Birliğin faaliyet ve hizmetlerini anlatarak değerlendirmelerde bulunan Durgun, gelecekteki hedeflerini açıkladı.

Sonrasında üyelere söz verilerek üyelerin istek, talep ve önerileri dinlendi ve kaydedildi. Soru sorarak bilgi edinmek isteyen üyelere cevap verildi. Üyeler ile gelecekte olması istenilen faaliyetler ve hizmetler değerlendirildi. Toplantıya katılan üyeler, toplantıdan duyduğu memnuniyeti dile getirerek toplantıyı düzenlediği için Birlik Başkanı Ergin Durgun’a teşekkür etti.

TEKİRDAĞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.