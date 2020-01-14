En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’da bir araç, servis bekleyen yayaya çarptı.

Kaza, Kapaklı ilçesi Atatürk Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çeken Caddesi üzerinde 59 ABG 159 plakalı aracıyla seyreden Müslüm Demir, ara sokağa dönmek istedi. Bu sırada köşe başında servis bekleyen fabrika işçisi Cemil Durmuş’u farketmeyen Demir, aracı ile yayaya çarptı. Kazada yaralanan Durmuş 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Talihsiz işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

TEKİRDAĞ 14 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:49

AKŞAM 18:11

YATSI 19:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.