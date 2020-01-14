CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'na 'şantaj' davası başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

CHP Milletvekili Gaytancıoğlu'na 'şantaj' davası başladı

DHA

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptıkları iddiasıyla haklarında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Özlem Feraye Önder ile eşi Ömer Önder'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada hazır bulunan Gaytancıoğlu, Özlem Feraye Önder'in kendisinden şantajla 250 bin lira istediğini, parayı vermemesi halinde de elinde bulunan mahrem görüntüleri her yere yaymakla tehdit ettiğini anlatarak, Önder'i ve kızını işe yerleştirdiğini söyledi.

CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptıkları iddiasıyla haklarında 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Özlem Feraye Önder ile eşi Ömer Önder'in yargılanmasına başlandı. Duruşmada hazır bulunan Gaytancıoğlu, Özlem Feraye Önder'in kendisinden şantajla 250 bin lira istediğini, parayı vermemesi halinde de elinde bulunan mahrem görüntüleri her yere yaymakla tehdit ettiğini anlatarak, Önder'i ve kızını işe yerleştirdiğini söyledi.
CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'nun geçen 24 Temmuz'da Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak, Özlem Feraye Önder ve kocası Ömer Önder'den kendisine şantaj yaptıkları gerekçesiyle şikayetçi oldu. Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında da çift hakkında 'cinsel içerikli görüntüler üzerinden milletvekiline şantaj yapma' suçlamasıyla 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Davanın görülmesine bugün Tekirdağ 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Duruşmada şikayetçi Milletvekili Okan Gaytancıoğlu ve avukatı Bahadır Berk ile tutuksuz sanık Ömer Önder ve avukatı Onur Engin hazır bulundu. Diğer tutuksuz sanık Özlem Feraye Önder ise rapor gönderek gelmedi. 
Ömer Önder, poliste verdiği ifadesini kabul ettiğini, eşiyle, Okan Gaytancıoğlu arasında yaşananlardan sonradan haberdar olduğunu, kendisinin şantaj yapmadığını söyledi. Sanık avukatı Onur Engin de Önder çiftinin, Gaytancıoğlu'na şantaj yapmadığını savunarak, "Müvekkillerim milletvekiline herhangi bir şantajda bulunup, para almadı. Gaytancıoğlu'nun şantaj yapıldığını iddia ettiği görüntüler, parayı verdikten sonra ortaya çıktı. Yani görüntülerle şantaj yapılıp, para alınması söz konusu değil" dedi.
Milletvekili Gaytancıoğlu ise Özlem Feraye Önder'in kendisinden şantaj ile 250 bin lira istediğini, parayı vermemesi halinde de mahrem görüntüleri yaymakla tehdit ettiğini söyledi. Gaytancıoğlu, Önder'i ve kızını işe yerleştirdiğini ifade etti.
'SES KAYITLARINI MAHKEMEYE SUNACAĞIZ
Gaytancıoğlu'nun avukatı Bahadır Berk de Özlem Feraye Önder ve Ömer Önder'in şantaj suçunu işlediklerinin delillerle sabit olduğunu belirterek, "Ömer Önder'in ifadesi yalandır. Sanığın eşi müvekkilime 'parayı vermezsen canına okurum' gibi ifadeler kullandı. Bununla ilgili elimizde ses kaydı var, bunları mahkemeye sunacağız. Gaytancıoğlu'na şantaj yapılan görüntüler, onun haberi olmadan çekilmiş, kendisinden bunun üzerinden menfaat sağlandı" dedi.
Mahkeme, Özlem Feraye Önder'in zorla duruşmaya getirilmesine karar vererek, duruşmayı 13 Nisan gününe erteledi.

TEKİRDAĞ

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:49
  • AKŞAM 18:11
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Belediye personeline maaş dopingi
YEREL HABERLER Belediye personeline maaş dopingi
Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde dinliyor
YEREL HABERLER Başkan Yüksel mahallelerin sorunlarını yerinde ...
Bu kentte çocukların sözü geçiyor Çocuk meclisi belediye meclisi gibi çalışacak
YEREL HABERLER Bu kentte çocukların sözü geçiyor Çocuk meclisi ...
Servis bekleyen yayaya çarptı
YEREL HABERLER Servis bekleyen yayaya çarptı
Malkara Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
YEREL HABERLER Malkara Jandarma Komutanı FETÖ'den gözaltına alındı
Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle buluştu
YEREL HABERLER Tekirdağ DSYB Başkanı Durgun birlik üyeleriyle ...
Tekirdağ Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. Sırada Vali Yıldırım: "Kanola ve Ayçiçek üretiminde 1. sırada, Ekmeklik Buğday üretiminde 3. sırada, Çeltik üretiminde ise 6. sıradayız"
YEREL HABERLER Tekirdağ Türkiye genelinde Kanola ve Ayçiçek ...
Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı
YEREL HABERLER Yoldan çıkan araç tarlaya savruldu: 5 yaralı
Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede
YEREL HABERLER Çerkezköy'deki Afgan cinayeti şüphelileri adliyede
Erdoğan ile görüşen görme engelli çocukların mutluluğu
YEREL HABERLER Erdoğan ile görüşen görme engelli çocukların ...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli öğrenciler o anları anlattı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen görme engelli ...
Çorlu’da uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Çorlu’da uyuşturucu operasyonları
‘Sıfır atık’ toplantıları sürüyor
YEREL HABERLER ‘Sıfır atık’ toplantıları sürüyor
Artan yemekler israf olmayacak
YEREL HABERLER Artan yemekler israf olmayacak
Arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş Toprağa gömüp lastik tekerle kapatmış
YEREL HABERLER Arkadaşını öldürüp toprağa gömmüş Toprağa gömüp ...
Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş
YEREL HABERLER Afganlı, arkadaşını öldürüp araziye gömmüş
Kamyonet takla attı, tonlarca meyve yola saçıldı
YEREL HABERLER Kamyonet takla attı, tonlarca meyve yola saçıldı
TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Sakaryaspor: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Ergene Velimeşespor: 5 - Sakaryaspor: 0
Çorlu'daki cinayette 4 tutuklama
YEREL HABERLER Çorlu'daki cinayette 4 tutuklama
Otomobil okul duvarını yıktı
YEREL HABERLER Otomobil okul duvarını yıktı
Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X