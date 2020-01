CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu'na şantaj yaptıkları iddiasıyla üzerine haklarında dava açılan Özlem Feraye Önder ve eşi Ömer Önder'in davası 13 Nisan 2020 tarihine ertelendi.

Tekirdağ 6. Asliye Ceza Mahkemesinde gerçekleşen duruşmaya CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu avukatıyla birlikte, Özlem Feraye Önder'in eşi Ömer Önder de avukatıyla birlikte katılırken, Özlem Feraye Önder istirahat raporu olduğu gerekçesiyle duruşmaya katılmadı.

Duruşmada Sanık Ömer Önder emniyete verdiği ifadesini kabul ettiğini, eşiyle Milletvekili Okan Gaytancıoğlu arasında yaşananlardan, sonradan haberi olduğunu ve Milletvekiline her hangi bir şantajda bulunmadığını öne sürdü.



“Şantaj yapıldığı iddia ettiği görüntüler parayı verdikten sonra ortaya çıktı”

Sanık Ömer Önder’in avukatı Onur Engin ise Özlem Feraye Önder ve Ömer Önder'in CHP Edirne Milletvekili Gaytancıoğlu'na herhangi bir şantajda bulunmadıklarını ileri sürerek, "Müvekkillerim milletvekiline her hangi bir şantajda bulunup para almadı. Gaytancıoğlu'nun şantaj yapıldığını iddia ettiği görüntüler parayı verdikten sonra ortaya çıktı. Yani görüntülerle şantaj yapılıp para alındığı durumu söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine Milletvekili Gaytancıoğlu ise Özlem Feraye Önder'in kendisine şantaj yaparak 250 bin TL para istediğini, parayı vermediği takdirde elinde bulunan görüntüleri her yere yayacağını öne sürerek, Önder'i ve kızını işe aldığını belirtti.



“Parayı vermezsen canına okurum’

Daha sonra Milletvekili Gaytancıoğlu'nun Avukatı Bahadır Berk, Özlem Feraye Önder ve Ömer Önder'in şantaj suçunu işlediklerinin delillerle sabit olduğunu ifade etti. Berk, "Ömer Önder'in ifadesi yalandır. Sanığın eşi müvekkilime ‘Parayı vermezsen canına okurum’ gibi ifadeler kullandı. Bununla ilgili elimizde ses kaydı var bunları mahkemeye sunacağız. Gaytancıoğlu'na şantaj yapılan görüntülerle onun haberi olmadan çekilmiş ve kendisinden bunun üzerinden menfaat sağlandı" şeklinde ifadeler kullandı.

Duruşmada gerekli savunma ve beyanlar alındıktan sonra mahkeme, tarafların yeni deliller sunması, Özlem Feraye Önder'in zorla duruşmaya getirilmesi kararı vererek duruşmayı 13 Nisan 2020 tarihine erteledi.

