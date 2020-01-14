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Şarköy'de 1 yılda 370 litre kaçak alkol ve 83 paket kaçak sigara ele geçirildi

İHA

– Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde emniyet ekipleri 2019 yılı içerisinde kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında 370 litre gümrük kaçağı, el yapımı veya sahte alkol ile 83 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Şarköy'de 1 yılda 370 litre kaçak alkol ve 83 paket kaçak sigara ele geçirildi

– Tekirdağ’ın Şarköy ilçesinde emniyet ekipleri 2019 yılı içerisinde kaçakçılıkla mücadele kanunu kapsamında 370 litre gümrük kaçağı, el yapımı veya sahte alkol ile 83 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Şarköy ilçesinde yoğun bir mesai harcayan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 2019 yılında güvenliğin ve asayişin sağlanması adına birçok önemli operasyona imza attı. Yayınlanan faaliyet raporlarında çalışmalarını kalem kalem açıklayan emniyet müdürlüğü, geçtiğimiz yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 101 şahsı yakalayarak adalete teslim etti.

Kaçakçılara göz açtırmadı
5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ilçede kuş uçurtmayan emniyet ekipleri; 1 yılda 370 litre gümrük kaçağı, el yapımı veya sahte alkol, sahte içki üretiminde kullanılan 270 litre etil alkol, 88 kg kıyılmış bandrolsüz açık tütün, 11 bin 600 adet dolu makaron ve değişik markalarda 83 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Ayrıca uyuşturucu tacirlerine karşı da ciddi bir mücadele veren veren Şarköy polisi, 48.45 gr çeşitli uyuşturucu madde ve 46 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

Onlarca tabanca ve tüfek ele geçirildi
Yayımlanan raporda Terörle mücadele kapsamında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ suçundan 1 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildiği ve yağma, gasp, hırsızlık gibi 15 ayrı olayda toplam 21 şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildiği belirtildi. 6136 sayılı ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanun kapsamında da çalışmalar yürüten Şarköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 8 tabanca, 3 tüfek, 3 kurusıkı tabir edilen tabanca ve bunlara ait çok sayıda fişek ele geçirdi.

TEKİRDAĞ

14 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:26
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  • İKİNDİ 15:49
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