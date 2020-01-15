Günde israf edilen 7 milyon ekmek eğitimle azalacak Öğrencilere yönelik ekmek israfı semineri düzenlendi

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi.

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Gıda ve Yem Şube Müdürü Kamil Yaman ile Mühendis Şirin Aydın ve Veteriner Hekim Serhat Erdoğan tarafından Süleymanpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesinde öğrencilere seminer verildi. Seminerde ekmek israf ve kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla öğrenciler bilgilendirildi. Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde günde 7 milyon ekmeğin israf edildiği, israf edilen ekmekte dünyamızda aç uyuyan 1 milyardan fazla insanın hakkı olduğu, bu israf ve kayıplarda çiftçinin, değirmencinin, fırıncının alın teri ve emeğinin heba olduğu anlatılmıştır. En önemlisi de israf edilen ekmeklerin parasal değeri ile okul, hastane, yol ve fabrikalar inşa edilerek geleceklerinin korunacağı anlatılmıştır” denildi.

TEKİRDAĞ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:56

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