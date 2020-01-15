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20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü yakalanacağını anlayınca minibüsten atlayarak kaçtı. Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı.

20 kaçak göçmeni minibüste bırakıp kaçtı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde dur ihtarına uymayan sürücü yakalanacağını anlayınca minibüsten atlayarak kaçtı. Minibüste 20 kaçak göçmen yakalandı.
Alaybey Mahallesi’nde Malkara Bölge Trafik ekiplerinin dur ihtarına uymayan 59 ZL 749 plakalı minibüs, takibe alındı. Kovalamaca, Malkara ilçe merkezi yakınlarında minibüs şoförünün araçtan atlayarak kaçmasıyla son buldu. Araçta yapılan aramada, yabancı uyruklu 20 kaçak göçmen yakalandı.
Minibüsün içinde lastik bot ve enerji içecekleri ele geçirilirken, kaçan minibüs şoförünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

15 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:56
  • GÜNEŞ 08:26
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:50
  • AKŞAM 18:12
  • YATSI 19:37
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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