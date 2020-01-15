Tekirdağ’da bir yılda 4 bin 674 kaçak göçmen yakalandı

Tekirdağ'da 2019 yılında 4 bin 674 düzensiz göçmenin yakalandığı bildirildi.

Tekirdağ Valiliği, 2019 yılı değerlendirme verilerini açıkladı. Yapılan açıklamada, 2019 yılında kolluk kuvvetleri tarafından 4 bin 674 düzensiz göçmenin yakalanarak Göç İdaresi İl Müdürlüğüne sevk edildiği belirtilerek, “Bunlardan 87 kişisi 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun (YUKK) 56. maddesi uyarınca terke davet edilmiştir. 23 kişi sınır dışı edilmiş, bin 844 kişisi ise sınır dışı edilmek üzere civar illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “2 bin 689 kişinin ise YUKK 574 maddesi uyarınca idari gözetimleri Genel Müdürlüğümüzün talimatları doğrultusunda sonlandırılarak, haklarında imza yükümlülüğü kararı verilmiştir. Suriye’deki olaylar nedeni ile ülkemize sığınan Suriye vatandaşı şahıslardan geçici koruma statüsü ile ilimizde ikamet edenlerin sayısı 12 bin 859’dur” ifadelerine yer verildi.

TEKİRDAĞ 15 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:56

GÜNEŞ 08:26

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:50

AKŞAM 18:12

YATSI 19:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.