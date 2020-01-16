Malkara’da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde otomobil ile motosikletin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Caddesi üzeri İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hacı Leman Kavşağı istikametine seyreden M.P. yönetimindeki motosiklet, Sinanpaşa Caddesi’nden Cumhuriyet Caddesi’ne sapan G.C. idaresindeki otomobil ile çarpıştı. Kazada hafif yaralanan motosikletli, olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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