Kaçak kazı yaparken suçüstü yakalandılar

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde kaçak kazı yapan iki grup jandarma tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri 1'i kadın 6 kişiyi Kavacık Mahallesi Kalaslı Mağara mevkinde ve Bahçedere Mahallesi Köyiçi mevkinde 5 kişiyi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Kazı esnasında kullanılan jeneratör, hilti, kazma, kürek ve kova gibi kazı malzemelerine el konulurken, kazı esnasında suçüstü yakalanan 12 zanlı ifadeleri alınmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Olayla ilgili olarak Saray Cumhuriyet Savcılığı ve Saray İlçe Jandarma Komutanlığınca yürütülen soruşturma devam ediyor.

TEKİRDAĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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