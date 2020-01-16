Zübeyde Hanım Ergene’de anıldı

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım vefatının 97. yıldönümünde Ergene Belediyesi tarafından adının verildiği Zübeyde Hanım Parkı’nda düzenlenen törenle anıldı.

Ergene Belediyesi tarafından Sağlık Mahallesi Zübeyde Hanım Parkı’nda gerçekleşen anma programı saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunmasıyla başladı. Programda konuşma yapan Ergene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar, “Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün annesi Zübeyde Hanım’ı 97. Ölüm yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz. Zübeyde Hanım, Atatürk gibi büyük bir lideri, dünyaya kazandırmıştır. Zübeyde Hanım, kadınlara hak ettiği değeri tüm toplumlardan önce veren bir evlat yetiştirmiştir. Zübeyde Hanım şahsında tüm annelerimizi bir kez daha saygıyla anıyorum” dedi.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar’ın konuşmasının ardından anma programına katılan misafirler Zübeyde Hanım heykeline kırmızı karanfil bıraktılar. Zübeyde Hanım Parkında gerçekleşen anma programına Ergene Belediyesi Başkan Vekili Abdullah Yaman, Ergene Belediyesi Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar ve Yüksel Baydarlı, siyasi parti temsilcileri, belediyesi meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

TEKİRDAĞ 16 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:56

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