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Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı

İHA

Tekirdağ'ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Yörücek Mahallesi mevki'inde faaliyet gösteren bir maden ocağında S.A. (40) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada yaralanan kamyon şoförü S.A. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ

17 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 15:52
  • AKŞAM 18:14
  • YATSI 19:39
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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