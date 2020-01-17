Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesindeki bir maden ocağında hafriyat kamyonun devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Yörücek Mahallesi mevki'inde faaliyet gösteren bir maden ocağında S.A. (40) yönetimindeki hafriyat kamyonu, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada yaralanan kamyon şoförü S.A. olay yerine gelen ambulansla Malkara Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

TEKİRDAĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:55

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