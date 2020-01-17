Ergene’de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde kaçak tütün ve sigara satışı yapıldığı tespit edilen yerlere operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 4 ayrı işletmede yaklaşık 1 ton kaçak tütün ve makaron ele geçirdi.

Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi’nde denetim yapan Velimeşe Jandarma Karakol Komutanlığı ve Jandarma Asayiş Suç Araştırma Timi (JASAT), mahallede kaçak tütün satışı yaptığı tespit edilen 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar düzenleyerek arama yaptı. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 70 bin TL olan yaklaşık 1 ton kaçak tütün ve makaronlar ele geçirildi. Kaçak tütünlere el koyan jandarma ekipleri işletme sahiplerini de işlem yapmak üzere Velimeşe Jandarma Karakoluna götürdü.

Olayla ilgili başlatılan inceleme ve soruşturmalar sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:55

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