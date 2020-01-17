Eğitimde QR kodlu ilk karne

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde eğitim veren İbni Sina İlkokulu öğretmenleri tarafından düzenlenen projede, öğretmenler öğrencilerin karnelerine QR kod yerleştirerek öğrenciler hakkındaki görüşlerini velilere aktardı.

İbni Sina İlkokulu eşine rastlanmayan yenilikçi bir projeye imza attı. Okul Müdürü Orhan Saygılı öncülüğünde gerçekleştirilen projede, müdür yardımcısı ve öğretmenler hazırladıkları QR kodları karnelere ekledi. Öğretmenlerin öğrenciler hakkındaki görüşlerinin yer aldığı QR kodların, veliler ve öğrenci gelişimi açısından daha etkili olması bekleniyor.

Projeyle ilgili açıklama yapan İbni Sina İlkokulu Müdürü Orhan Saygılı, ‘’Telefonlara indirilen QR kod okuma programı ile kodları okutan velile,r öğretmenlerin hazırlamış olduğu tatil mesajlarını dijital ortamda izlemeyebilecekler. İnternetin ve bilgisayarın olumlu yönde kullanılmasını amaçlayan öğretmenlerimiz teknolojinin eğitim ve öğretimdeki faydalarına dikkat çekmek için böyle bir çalışma yaptılar" dedi.

TEKİRDAĞ 17 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:55

GÜNEŞ 08:25

ÖĞLE 13:25

İKİNDİ 15:52

AKŞAM 18:14

YATSI 19:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.