Kalplerindeki ‘Vatan sevgisi’ni kitaplaştırdılar Vatan sevgisi öğrencilere kitap yazdırdı Türkçe Öğretmeni Semiz: “Duygulara tercüman olduk”

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde, Küçükyoncalı Ortaokulu'nun öğrencileri, vatan sevgisini kağıda döktüler, resmini yaptılar ve sonunda bunları kitaplaştırdılar.

Tekirdağ’ın Saray ilçesine bağlı Küçükyoncalı Mahallesi, Küçükyoncalı İlköğretim Okulunda 28 öğrenci, okulun Türkçe öğretmeni Ertürk Semiz'in desteği ile 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı. Okul öğretmenleri, veliler ve hayırseverlerin desteği ile yaklaşık 500 adet basılan 48 sayfalık kitap, öğrencilerin vatan sevgisini yansıtıyor.

Mehmetçiğin bu zor zamanlarında yanında olmak için gerçekleştirdikleri çalışmaya öncülük eden Tekirdağ Saray Küçükyoncalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ertürk Semiz, "Öğrencilerimle birlikte hazırladığımız ‘Öğrencilerimin Gözünden Vatan Sevgi si’ adlı kitabımız basılarak elimize ulaştı. Öğrencilerimin kendi kalemlerinden gerek yazıları gerekse şiir ve yaptıkları resimlerin bu şekilde kitap hâline gelmesi bizleri çok mutlu etti. Aslında biz çocuklarımızın vatan sevgisini ve duygularını kitaba yansıttık" diyerek, kitaba katkıda bulunan Küçükyoncalı Muhtarı İrfan Gündüz’e de ayrıca teşekkür etti.

TEKİRDAĞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:55

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