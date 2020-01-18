Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı Sürücüden bin 100 lira para ele geçirildi

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkezi ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yapılan aramada yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.



Sürücüden bin 100 lira TL ele geçirildi

Araçta yapılan detaylı kontrollerde bir adet şişme bot bulunurken, minibüsün sürücüsünde de göçmenlerden alındığı değerlendirilen bin 100 lira para ele geçirildi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, minibüs sürücü M.S. ise gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:55

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