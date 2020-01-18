Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı Sürücüden bin 100 lira para ele geçirildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tekirdağ’da 20 kaçak göçmen yakalandı Sürücüden bin 100 lira para ele geçirildi

İHA

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şubesi ekipleri, merkezi ilçe Süleymanpaşa’ya bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde uygulama noktasında şüphe üzerine bir minibüsü durdurdu. Durdurulan minibüste yapılan aramada yurt dışına kaçmaya çalışan 20 kaçak göçmen yakalandı.

Sürücüden bin 100 lira TL ele geçirildi
Araçta yapılan detaylı kontrollerde bir adet şişme bot bulunurken, minibüsün sürücüsünde de göçmenlerden alındığı değerlendirilen bin 100 lira para ele geçirildi. Kaçak göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, minibüs sürücü M.S. ise gözaltına alındı.

TEKİRDAĞ

18 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 06:55
  • GÜNEŞ 08:25
  • ÖĞLE 13:25
  • İKİNDİ 15:53
  • AKŞAM 18:15
  • YATSI 19:40
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kalplerindeki ‘Vatan sevgisi’ni kitaplaştırdılar Vatan sevgisi öğrencilere kitap yazdırdı Türkçe Öğretmeni Semiz: “Duygulara tercüman olduk”
YEREL HABERLER Kalplerindeki ‘Vatan sevgisi’ni ...
Almanya diye Malkara’ya bıraktılar
YEREL HABERLER Almanya diye Malkara’ya bıraktılar
Eğitimde QR kodlu ilk karne
YEREL HABERLER Eğitimde QR kodlu ilk karne
Tekirdağ'da minik öğrenciler 'Vatan Sevgisi' adıyla kitap yazdı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da minik öğrenciler 'Vatan Sevgisi' adıyla ...
Budanan ağaç dalları, yakacak oldu
YEREL HABERLER Budanan ağaç dalları, yakacak oldu
Tekirdağ'da 186 bin öğrenci karne aldı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 186 bin öğrenci karne aldı
Ergene’de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
YEREL HABERLER Ergene’de 1 ton kaçak tütün ele geçirildi
Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti
YEREL HABERLER Zabıta kayıp cüzdanı sahibine teslim etti
Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Karnelerini alan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum”
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Karnelerini alan tüm ...
Başkan Sarıkurt öğrencilere iyi tatiller diledi
YEREL HABERLER Başkan Sarıkurt öğrencilere iyi tatiller diledi
Tekirdağ’da 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 186 bin 374 öğrenci karne heyecanı yaşadı
Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı
YEREL HABERLER Maden ocağında hafriyat kamyonun devrildi: 1 yaralı
TESKİ’de genel durum değerlendirmesi Başkan Albayrak, Genel Müdür İçöz’le yatırımları değerlendirdi
YEREL HABERLER TESKİ’de genel durum değerlendirmesi Başkan Albayrak, ...
Tekirdağlı öğrencilere havacılığı anlattılar
YEREL HABERLER Tekirdağlı öğrencilere havacılığı anlattılar
Türkiye’nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can öğrencileri bilgilendirdi Tekirdağ’da öğrencilere yönelik havacılıkla ilgili seminer düzenlendi Pilot Serdar Can: “İlk başladığımda yaşım çok küçüktü, ailem izin vermiyordu”
YEREL HABERLER Türkiye’nin ilk 100 pilotundan Pilot Serdar Can ...
Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğimizi inşa etmek için çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Ergene Belediye Başkanı Yüksel: “Geleceğimizi inşa ...
Kızılay’dan örnek davranış
YEREL HABERLER Kızılay’dan örnek davranış
Şampiyon olurlarsa umreye gidecekler
YEREL HABERLER Şampiyon olurlarsa umreye gidecekler
Uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 TL ceza Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu madde alıp araç kullanan şahsa 6 bin 631 ...
Başkasının kimliğiyle hastaneye gitti, SGK mesajıyla yakayı ele verdi Başkanının kimliğiyle devlet hastanesinde muayene olan şahıs SGK`dan gelen bilgilendirme mesajı sonucu tekrar gittiği hastanede yakalandı
YEREL HABERLER Başkasının kimliğiyle hastaneye gitti, SGK mesajıyla ...
Taksicilerden örnek davranış
YEREL HABERLER Taksicilerden örnek davranış
Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 12 kişi yakalandı
Kuyuya köpeği itfaiye kurtardı, o anlara kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Kuyuya köpeği itfaiye kurtardı, o anlara kameraya ...
Çorlu Belediyesi taziye evi ile vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Çorlu Belediyesi taziye evi ile vatandaşların yanında

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X