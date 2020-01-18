Tekirdağ'da FETÖ şüphelisi tutuklandı

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-TEKİRDAĞ'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan H.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında H.S., Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince, Sakarya'da gözaltına alındı. Polisin geniş güvenlik önlemleri altında Tekirdağ'a getirilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ve yapılan sağlık kontrolünün ardından çıkarıldığı mahkemece, FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.



TEKİRDAĞ 18 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:55

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