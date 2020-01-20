Tekirdağ'da 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL ceza

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek, 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası uygulandı.

Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan Av Koruma ve Kontrol çalışmalarında 37 kişi denetlenerek sorgulandı. Sorgulama ve denetimler sonucunda usulsüz avlanan 6 kişiye idari işlem uygulandı. İşlemler sonucunda 6 şahsa usulsüz avcılıktan 5 bin 559 TL idari para cezası kesildi. Tekirdağ Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce yapılan açıklamada “Belgeli avcılarımıza teşekkür ederiz” denildi.

TEKİRDAĞ 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:54

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