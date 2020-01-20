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Tekirdağ’da 1 milyon 913 bin TL Orköy kredisi verildi

İHA

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı faaliyetleri kapsamında toplam 1 milyon 913 bin TL Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi verildiği bildirildi.

Tekirdağ’da 1 milyon 913 bin TL Orköy kredisi verildi

Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı faaliyetleri kapsamında toplam 1 milyon 913 bin TL Orman ve Köy İlişkileri (ORKÖY) kredisi verildiği bildirildi.
Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğünce 2019 yılı faaliyetleri açıklandı. Tekirdağ Orman İşletmesi Müdürlüğünce; 2019 yılında 73 bin 241 metreküp endüstriyel, 47 bin 765 ster de yakacak odun üretimi yapıldı. 2019 yılında 275 hektar sahada 604 bin fidan toprakla buluşturularak ağaçlandırma yapıldı. Süleymanpaşa, Malkara, Hayrabolu ve Şarköy ilçelerindeki 14 köyde 9 ünite süt sığırcılığı, 54 ünite süt koyunculuğu, Kapaklı İlçesinde 1 Köyde 2 ünite motorlu testere için olmak üzere toplam 1 milyon 913 bin TL ORKÖY kredisi verildi.

TEKİRDAĞ

20 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:24
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:55
  • AKŞAM 18:18
  • YATSI 19:42
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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