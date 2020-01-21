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Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı

İHA

Tekirdağ'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobil çalıntı çıktı. Sürücü hakkında yapılan GBT sorgulamasında yakalama emri olduğu anlaşıldı.

Tekirdağ’da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobil çalıntı çıktı. Sürücü hakkında yapılan GBT sorgulamasında yakalama emri olduğu anlaşıldı.
Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi’nde gerçekleşen olayda trafik polisi tarafından şüpheli hareketler sergileyen bir otomobil durduruldu. Otomobil sürücüsü ve araç hakkında yapılan soruşturmada; aracın çalıntı olduğu, M.Z.M. isimli sürücüsünün ise hakkında yakalama emri olduğu öğrenildi. M.Z.M. polis ekiplerince gözaltına alınırken, araç çekici yardımı ile bulunduğu yerden kaldırıldı.
Çalıntı araç ile Kapaklı’da yakalanan M.Z.M., emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edildi. Otomobilin ise Bursa Osmangazi ilçesinde çalıntı kaydının bulunduğu öğrenildi.

TEKİRDAĞ

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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