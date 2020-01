Otomobil, kamyonetin arkasındaki römorka çarptı: 2 yaralı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobilin, aynı yönde seyreden kamyonetin arkasına takılı römorka çarpması sonucu meydana gelen kazada Hüsnü Gökhan Can (42) ile eşi Bihter Can (42) yaralandı.

Kaza, Malkara Tekirdağ karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Malkara'dan Tekirdağ yönüne giden Hüsnü Gökhan Can'ın yönetimindeki 34 AV 9311 plakalı otomobil, önünde giden Metin Demir (59) yönetimindeki 59 LZ 448 plakalı kamyonetin arkasına takılı römorka çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Hüsnü Gökhan Can ile yanında oturan eşi Bihter Can yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.





TEKİRDAĞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

GÜNEŞ 08:23

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:19

YATSI 19:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.