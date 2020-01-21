Çorlu'da villaya fuhuş baskını

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, bir villaya düzenlenen baskında fuhuş yaptırılan yabancı uyruklu 3 kadın kurtarılırken, fuhuş yaptıran 1'i kadın 3 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği'ne, Çorlu ilçesinin Havuzlar Mahallesi'nde bulunan 3 katlı villada fuhuş yaptırıldığı ihbarı geldi. İhbar üzerine hareket geçen polis, teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında, biri kadın 3 kişinin yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdığı saptandı. Şüpheliler ile müşterilerinin, "Çikolata var mı?", "Bize şeftali lazım" şeklinde şifreli görüştükleri tespit edildi. Polis, villaya operasyon düzenlendi. Operasyonda fuhuş yaptıran N.C. adlı kadın ile T.P. ve İ.A. gözaltına alındı.

Fuhuş yaptırılan Türkmenistan uyruklu B.J., Özbekistan uyruklu M.Z. ve N.J. ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

N.C., T.P. ve İ.A. ise 'Fuhuşa teşvik, aracılık veya zorlama' suçundan adliyeye sevk edildi.





TEKİRDAĞ 21 Ocak 2020 Salı İMSAK 06:54

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