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Kırklarelispor’un tur primi akaryakıt istasyonu

İHA

Kırklarelispor’un tur primi akaryakıt istasyonu

Ziraat Türkiye Kupası’nda önce Ankaragücü ardından Gaziantep Futbol Kulübü son olarak şampiyonluk yarışı içindeki Başakşehir Futbol Kulübü’nü eleyerek kupanın dışına iten ve adını son 8 takım arasına yazdıran Kırklarelispor’da yüzler gülüyor. Takıma tur primi olarak akaryakıt istasyonu verildi.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, maçtan sonra soyunma odasında yaşanan coşku ve tur primi konusunda yaptığı açıklamada, “Burada şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Profesyonel ligde top oynayan takımlara biz doğrudan destek yapamıyoruz ama altyapıya gerçekleştiriliyor. Birçok belediyenin yaptığı gibi. Biz bu konuda tırnak içinde söylemek gerekirse radara da girdik doğrusu. Sayıştay’da bu konuyla ilgili bir yargılama süreciyle karşı karşıyayız. Ama biz tabii ki mevzuatımıza uygun katkı yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Soyunma odasına gittiğimizde o coşku ve o heyecan karşısında kayıtsız kalabilmemiz mümkün değildi. Biz de imkanlarımız ölçüsünde cuma günü takım arkadaşlarımızı hepsini kucaklayacağız. Kırklaerlispor’a sürekli gelir imkanları katma adına ben seçildiğim günden bu yana katkı vermeye çalışıyorum. Bu çerçevede arkadaşlarımıza bugün söz verdik. Şehrimizin içerisinde bir arazimizi bağışlayacağız. Üzerinde imar planında tadilat yaparak akaryakıt istasyonu ruhsatını vereceğiz. Sonra da firmalarla temasa geçip anahtar teslimi bir akaryakıt istasyonunu Kırklarelispor’umuza armağan edeceğiz. Bunun üstün gayreti içerisinde olacağız bunu da çok önemsiyorum” diye konuştu.

Kırklareli’nin son bir haftada adını bir kez daha tüm Türkiye’ye ezberlettiğini söyleyen ve elde edilen başarıdan ötürü mutlu olduklarını kaydeden Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, “Çok mutluyuz, çok keyifliyiz. Kırklarelispor gibi küçük bir ilin mütevazi imkanları ile sahip çıkmaya çalıştığı spor kulübümüz hakikaten tarih yazdı. Geçtiğimiz hafta İstanbul’daki maçta benzeri bir sonucu aldık. Türkiye’nin dört bir tarafından bizi aradılar. Bugün de onu taçlandıran bir sonuç oldu. Kulübümüzün başkanına, yönetim kurulu üyelerine, tarihe Kırklaerlispor adını altın harflerle yazdıran oyuncu kardeşlerime teşekkür ediyorum, onları kutluyorum. Özellikle Kırklarelispor taraftarlarına teşekkür etmek istiyorum. Onlar hem İstanbul’daki maçta sahip çıktılar takımlarına hem de Kırklareli’ndeki maçta sonuna kadar sahip çıktılar. Tempo hiç düşmedi, motive ettiler, şevklendirdiler, renklendirdiler. Bizler başta Sayın Valimiz olmak üzere milletvekillerimiz, başsavcımız, askeri ve mülki kademelerde görev yapan herkes takımının yardımına koştu, o heyecanı o coşkuyu paylaştı. Kırklareli bugün bayram yeri gibi çok mutluyuz. Umut ediyorum ki önümüzdeki süreç içerisinde bu başarıyı daha üst noktalara taşıyacaklar” dedi.
Yönetmek harcamakla olur diyen Başkan Kesimoğlu, “Bizim Kırklarelisporumuz çok kısıtlı imkanlarla bu işe sevdalı genç yöneticiler tarafından yönetilmeye çalışılıyor. Bizler belediye imkanlarımızla destek oluyoruz. Sayın valimiz destek oluyor, işadamlarımız destek oluyor. Yani bu süreçte bu başarıda pay sahibi çok kişi var. Çok mutluyuz, herkese teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Çeyrek finalde Beşiktaş ya da Fenerbahçe’yi Kırklareli’nde misafir etmek istediklerini de sözlerine ekleyen Başkan Kesimoğlu, “Beşiktaş’ı isteriz, Fenerbahçe’yi isteriz. Bizim oyuncu arkadaşlarımız hakikaten çok başarılıydı. Aslında birkaç tane de gol kaçırdık. Türkiye’de çok önemlidir, tabi ki bir Fenerbahçe ile bir Beşiktaş ile top oynayabilmek. Dilerim Kırklaerlispor’un rakibi olarak ilimize gelirler. Biz küçük bir iliz. Hatta Kırıkkale ile karıştırılan bir iliz. Ama 31 Mart 2019 yerel seçim gecesi Kırklareli’nde aldığımız sonuçla Türkiye Kırklareli’ni tanır hale geldi. 6 yıldır ben belediye başkanıyım. Yaptığımız hizmetlerle farkındalık oluşturduk. Ama özellikle bir haftadır futbolda aldığımız bu sonuçla birlikte Türkiye Kırklareli’ni tanıyor. Türkiye’nin dört bir tarafından kutlama telefonları geliyor. Bundan da büyük mutluluk duyuyoruz. Bütün kardeşlerimizin alınlarından öpüyorum” şeklinde konuştu.

Sonraki turlar için herhangi bir vaat olup olmadığı sorusuna ise Kesimoğlu, “Şimdilik bu kadar, oynayan takım bizim takımımız, oynayan çocuklar bizim çocuklarımız, bizim gururumuz. Elbette ki kayıtsız kalmayız ama biz de imkanlarımız ölçüsünde buna ortak olmaya çalışıyoruz. Bugün söyledim herkese ben kendi imkanlarımla bunu karşılayacağım. Teşvik etmek lazım, yönlendirmek lazım. Başarıyı ödüllendirmek lazım. Marifet iltifata tabidir. Biz de imkanlarımız ölçüsünde katkımıza devam edeceğiz” yanıtını verdi.

TEKİRDAĞ

21 Ocak 2020 Salı

  • İMSAK 06:54
  • GÜNEŞ 08:23
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:56
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:43
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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