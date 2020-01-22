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Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı Yankesicilik şüphelisini ...

İHA

Çorlu'da, annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını kovalayarak yakalayan kadın, vatandaşların da yardımıyla şüpheliyi kaçmasına izin vermeden, polis ekiplerine teslim etti. İki kadın arasında yaşanan ilginç diyaloglara zaman zaman çevrede toplanan vatandaşlar da katıldı.

Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı Yankesicilik şüphelisini yakalayan vatandaşlar polise teslim etti

Çorlu'da, annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını kovalayarak yakalayan kadın, vatandaşların da yardımıyla şüpheliyi kaçmasına izin vermeden, polis ekiplerine teslim etti. İki kadın arasında yaşanan ilginç diyaloglara zaman zaman çevrede toplanan vatandaşlar da katıldı.
Çorlu’da önceki gün yaşlı annesi ile birlikte börekçiye giren H.Ö. adlı kadın yanlarına yanaşan ve annesinin cüzdanını yankesicilik yöntemiyle çaldığını öne sürdüğü H.İ. adlı kadını yaklaşık 1 kilometre kovalayarak Cumhuriyet Meydanı’nda yer alan Süleymaniye Camii önünde yakaladı.
Yaşlı annesi ile börekçiye girdikleri sırada arkalarından gelen kadının annesinin cüzdanını çaldığını fark ettiğini söyleyen H.Ö. adlı kadın, “Caminin önüne geldiğimde aynı kadını gördüm yanında bir de adam vardı, elinde annemin cüzdanı içinden çıkardıkları paraları paylaşıyorlardı” dedi.
Vatandaşların kaçmasına izin vermediği H.İ. adlı kadın bir süre meydanda vatandaşlar tarafından bekletildikten sonra olay yerine gelen polis ekiplerin teslim edildi.
İlk anda suçlamaları kabul etmeyen ancak polis otosuna bindirilince ‘şikayetçi olma, cüzdanı getirsinler’ diye seslenen şüpheli, ifadesine başvurulmak üzere Cumhuriyet Polis Merkezi Amirliği’ne götürüldü.
Meraklı gözlerle cüzdanını çalan kadının peşine düşen kızından, cüzdanından ve çalınan parasında haber bekleyen yaşlı kadın ise 'cüzdanı buldum anne' diyerek yanına gelen kızına sarılarak gözyaşı döktü.
Cüzdanını yankesicilere kaptıran ve ayakta durmakta güçlük çeken yaşlı kadın da ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

TEKİRDAĞ

22 Ocak 2020 Çarşamba

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:57
  • AKŞAM 18:20
  • YATSI 19:44
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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