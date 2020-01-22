Belediye ekipleri Çorlu’yu güzelleştirmeye çalışıyor

Çorlu Belediyesi tarafından yollarda bulunan orta kaldırımların etrafı yapılan çalışmalarla modern bir görünüme kavuşturuldu.

Kente estetik açıdan görünüm kazandırmaya çalışan belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çiçek dikiminin ardından refüjlerin etrafını kapatarak hem kente estetik bir görünüm sağladı hem de çiçeklerin ömrünün daha uzun olması için etrafı kapatıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün atölyesinde yapımı tamamlanan özel üretim ferforje korkuluklar refüjlerin çevresine monte edildi.



Çalışmalar devam edecek

Otogar önünden Eski Sanayi Sitesine kadar olan bölgede çalışmalarını sürdüren ekipler peyzaj ve çiçek dikiminin ardından kentin daha güzel bir görünüme kavuşmasını sağladı. Yol ve çevre düzenlemesi kapsamında tamamlanan orta refüj düzenlemesi kentin muhtelif noktalarında devam edecek.



“Kentimizi hep birlikte korumalıyız”

Yapılan çalışmalar ile ilgili bilgi veren Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, “Kentimizi daha düzenli ve güzel bir görünüme kavuşturmak için ekiplerimizle çalışıyoruz. Yeşillik alanları çiçeklerle renklendiriyor, orta refüjlerin etrafını kapatarak Çorlu’muzun çehresini modern hale getirmek için emek veriyoruz. Yapılan çalışmaları korumak için yalnızca bizlerin değil tüm vatandaşlarımızın emek vermesi gerektiğini düşünüyorum. Şehrimizi güzelleştirmek için hep birlikte çaba sarf etmeli ve hep birlikte korumalıyız.”

TEKİRDAĞ 22 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 06:53

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