Manisa’daki deprem Tekirdağ’da da hissedildi

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Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi.

Manisa’nın Akhisar İlçesinde saat 22.22’de meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem Tekirdağ’da da hissedildi. Deprem kentte kısa süreliğine paniğe neden oldu.

TEKİRDAĞ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

GÜNEŞ 08:22

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:58

AKŞAM 18:21

YATSI 19:45

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