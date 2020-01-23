Husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

DHA

TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Celil Taşkıran öldü, 4 kişi de yaralandı.

TEKİRDAĞ´ın Çerkezköy ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada Celil Taşkıran öldü, 4 kişi de yaralandı.
Çerkezköy´ün Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi´nde oturan ve aralarında husumet bulunduğu öğrenilen iki aile arasında 9 Ocak günü çıkan kavgada 4 kişi yaralandı. Olayın ardından iki aile arasında bugün saat 23.00 sıralarında Köşem Kavşağı´nda yine tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede bıçakların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbedede Melik T., Celil T., Çetin T., Emrah Ç. ve Sefer Ç., bıçaklanarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilçedeki çeşitli hastanelere götürülürken, vücuduna 3 bıçak darbesi isabet eden ve durumu ağır olan Celil Taşkıran ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Taşkıran´ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İstanbul Adli Tıp Kurumu´na gönderildi.
Polis ekipleri mahallede yoğun güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili soruşturmayı sürüyor.

TEKİRDAĞ

23 Ocak 2020 Perşembe

  • İMSAK 06:53
  • GÜNEŞ 08:22
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:58
  • AKŞAM 18:21
  • YATSI 19:45
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Manisa’daki deprem Tekirdağ’da da hissedildi
YEREL HABERLER Manisa’daki deprem Tekirdağ’da da hissedildi
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kentimizin sorunlarına muhtarlarımızla çözüm üretiyoruz”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kentimizin ...
Belediye ekipleri Çorlu’yu güzelleştirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri Çorlu’yu güzelleştirmeye çalışıyor
AK Parti İl Başkanı Özcan: “Çorlu Devlet Hastanesi, araştırma hastanesi olacak”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özcan: “Çorlu Devlet Hastanesi, ...
Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa Karadeniz ve Marmara’da hamsi bolluğu Tekne hamsiyle dolup taştı Kaptan İdris Şeremet: “Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı” “Balıkçının kurtarıcısı hamsi balığı oldu”
YEREL HABERLER Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: ...
Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler ...
TREDAŞ’tan önemli duyuru
YEREL HABERLER TREDAŞ’tan önemli duyuru
Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı Yankesicilik şüphelisini yakalayan vatandaşlar polise teslim etti
YEREL HABERLER Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü ...
Tekirdağ'da bir yılda 2 milyar TL yol yatırımı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir yılda 2 milyar TL yol yatırımı
Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Hırsıza seslendi: "Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın yere bırak"
YEREL HABERLER Hırsıza seslendi: "Vicdanın varsa o cüzdanı aldığın ...
Kırklarelispor’un tur primi akaryakıt istasyonu
YEREL HABERLER Kırklarelispor’un tur primi akaryakıt istasyonu
Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO Meclisinden yılın ilk toplantısı
Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Yakalanan hırsızlık şüphelisinin 5 suçtan arandığı ...
Çorlu'da villaya fuhuş baskını
YEREL HABERLER Çorlu'da villaya fuhuş baskını
AFAD’tan ilk yardım eğitimi seferberliği
YEREL HABERLER AFAD’tan ilk yardım eğitimi seferberliği
Patlayan televizyon evi küle çevirdi
YEREL HABERLER Patlayan televizyon evi küle çevirdi
Otomobil, kamyonetin arkasındaki römorka çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kamyonetin arkasındaki römorka çarptı: 2 ...
Tekirdağ’da asayiş olayları
YEREL HABERLER Tekirdağ’da asayiş olayları
Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı
YEREL HABERLER Yakalama emri olan şahıs çalıntı araçla yakalandı
Paket servisi yapan genç ölümden döndü
YEREL HABERLER Paket servisi yapan genç ölümden döndü
Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da otomobil tarlaya uçtu: 3 yaralı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X