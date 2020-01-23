Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu’da gerçekleştirildi

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde oda üyesi tedarikçilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Trakya Bölgesinde Savunma ve Havacılık Sanayi Yerlileştirme Programlarını yürüten TÜDEP ile Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde Çorlu TSO ev sahipliğinde Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğünün, ihtiyaçlarının tedarik edilmesinde yerli ve milli imkanların kullanılması ve işbirliği kanallarının geliştirilmesi ile Stratejik İşbirliği Anlaşmaları ve Onaylı Tedarikçi geliştirme çalışmalarına, üretim ve altyapısı uygun Bölge sanayicilerinin de dahil edilebilmesi için Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Buluşmaları Çalıştayı gerçekleştirildi.

Çalıştayda sunumlar, SİA Koordinatörü Milli Savunma Uzmanları; Ahmet Altuğ Karaduman, Aykut Yüksel, Strateji ve İş Geliştirme Uzmanı İsmail Uysal ve Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme SİA Müdürü Yasemin Kaval tarafından gerçekleştirildi.

TEKİRDAĞ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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