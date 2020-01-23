Çorlu TSO’dan kaynakçılığı geliştirme semineri

Ücretli poşetten sonra artık onlar da var

Oda üyelerinin mesleki gelişimlerine katkı sunma adına çeşitli alanlarda mesleki eğitimler düzenleyen Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası, bunlara bir yenisini daha ekledi. Kaynak Teknolojileri ve Kaynakçı Geliştirme Semineri, Çorlu TSO Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Çorlu TSO tarafından düzenlenen Kaynak Teknolojileri ve Kaynakçı Geliştirme Semineri, odanın Kuzey Eğitim Salonu’nda gerçekleştirildi.

Seminerin açılış konuşmasını yapan Celalettin Dündar; Sektörde Kullanılan Kaynak Yöntemleri, Elektrik Ark Kaynağı, Gazaltı MİGMAG Kaynağı ve TİGWİG Kaynak Yöntemleri, Tozaltı Kaynağı, Oksi Asetilen Kaynağı, Tamir Bakım ve Sert Lehimleme Teknikleri, Ramazan Aslan; Kaynak Mühendisliği, Kaynak Teknikerliği, Kaynak İnspektörlügü ile ilgili tanıtım, Mustafa Tosun; Uluslararası Kaynakçı Belgelendirmesi ve Tahribatsız, Tahribatlı Muayene Yöntemleri (NDT), Aykut Gülcan ve Erkan Koç; Sektörde Kullanılan Kaynak Makinaları, (TİGWİG MİGMAG MMA) hakkında katılımcılara bilgiler aktardılar.

TEKİRDAĞ 23 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:53

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