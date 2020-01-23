Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti

Tekirdağ’da akşam saatlerinde binlerce sığırcık kuşunun gökyüzündeki dansı izleyenleri mest etti.
Tekirdağ’ın merkezi İlçesi Süleymanpaşa’da akşam saatlerinde gökyüzünü kaplayan binlerce sığırcık ilginç görüntüler oluşturdu. Güneşin batma saatlerinde şehrin üzerine gelen binlerce sığırcık gökyüzünü bulut gibi kapladı.
Sığırcıkların gökyüzündeki dansını vatandaşlar hayranlıkla izledi. Dans edercesine sergilendikleri hareketlerle görsel şölen sunan kuşlar, havanın kararmasıyla birlikte ortadan kayboldu.
TEKİRDAĞ
23 Ocak 2020 Perşembe
- İMSAK 06:53
- GÜNEŞ 08:22
- ÖĞLE 13:27
- İKİNDİ 15:58
- AKŞAM 18:21
- YATSI 19:45