Doç. Dr. Altıntaş: Gribe bağlı zatürrede artış var

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Doç. Dr. Altıntaş: Gribe bağlı zatürrede artış var

DHA

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, "Çin'den dünyaya yayılan koronovirüsüne bağlı Türkiye'de vaka yok ancak zatürrede artış var" dedi.

TEKİRDAĞ Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Nejat Altıntaş, "Çin'den dünyaya yayılan koronovirüsüne bağlı Türkiye'de vaka yok ancak zatürrede artış var" dedi.
Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi göğüs hastalıkları uzmanı Dç. Dr. Nejat Altıntaş, Çin'de ortaya çıkan ve başka ülkelere de yayılmaya başlayan koronavirüsünün neden olduğu ağır virüs enfeksiyonunun henüz Türkiye'de görülmediğini, ancak gribe bağlı olarak zatürrede ciddi artış vakalarının olduğunu söyledi. Son dönemlerde yaygın gribal enfeksiyon olduğunu belirten Altıntaş, uyarılarda bulundu.
'GÖĞÜS 'T' BÖLGESİNE VURMAK, VÜCUT SAVUNMASINI HAREKETE GEÇİRİR'
El parmaklarının birleştirilerek göğüs kafesine 50 kez ritmik olarak vurulmasının çok önemli olduğunu vurgulayan Altıntaş, "Bunu niye yapıyoruz? Şunun için yapıyoruz. Göğüs kafesimizin tam arka tarafında timüs dediğimiz bir bez var. Bu bezin içerisinde vücudun savunma hücreleri var. T hücreleri diyoruz. Bu T hücreleri esas virüsler yani griple savaş yapan hücreler, burada olgunlaşıyor. Siz burayı uyardığınız zaman buradaki hücreler aktive oluyorlar ve dolayısıyla viral enfeksiyonları, gribal enfeksiyonları çözüyorlar. Dolayısıyla günde 3 kez, 50 kere bu şekilde vuracak olurlarsa hastaların hakikaten gripten korunmuş olacağını göreceğiz" dedi.
Doç. Dr. Altıntaş, ateşli hastalıklarda dikkat edilmesi gereken en önemli şeyin ise su tüketimi olduğuna dikkat çekerek meyve, et suyu, tavuk suyu tüketimine de özen gösterilmesi gerektiğini ifade etti. En önemli rahatlatıcı maddeler arasında zencefil, kara mürver, ekinezya, soğan, balla soğan, ya da balla turp tüketimi olduğunu kaydeden Altıntaş, bunun haricinde zeytin yaprağının çay şeklinde demlenerek tüketilebileceğini, bir su bardağına da çok fazla olmamak şartıyla 10 damla kekik katarak içilmesinin faydalı olacağını söyledi. Bir litre suyun içerisine 20 damla kekik damlatıp, suyun buharının da aspire edilebileceğini söyleyen Altıntaş, bir çay bardağının içerisine yarım kaşık tuz atıp, gargara yapılabileceğini veya buruna çekilebileceğini kaydetti.
'GRİP AŞISI HERKESE ÖNERİLMİYOR'
Doç. Dr. Nejat Altıntaş, grip ilacını ise durumu ağır hastaların doktor kontrolünde alması gerektiğini ve herkese önermediğini belirterek, şunları söyledi:
"Hastanın grip geçiriyor olması kötü bir şey değil. Vücudun savunma sistemlerini güçlendiriyorsunuz . T hücrelerini güçlendiriyorsunuz. Grip olmak, enfeksiyon geçirmek vücudu hem alerjik hastalıklara karşı korur, hem vücudun direncini arttırır. Ama bu grip olduğu zaman, griple savaşamayacak insan gruplarında kullanabiliriz. Kimlerde kullanılabilir? Mesela, 65 yaş üstündeki insanlarda mutlaka grip aşısının kullanılması gerekiyor. Zaten bağışıklık sistemi zayıflamış oluyor. Küçük çocuklarda kullanılabilir. Ama bunun en önemlisi kronik hastaların mutlaka kullanması gerekiyor. Hatanın kalp yetmezliği vardır, KOAH vardır, astımı vardır, beyinsel Alzheimer vardır. Bu gibi durumlarda hastanın böbrek yetmezliği vardır. Hastanın kronik bir hastalığı varsa ve yaşı ileriyse bu taktirde, bu özel gruplarda ya da hemşire doktor gibi hastayla devamlı temas halinde olan gruplarda tavsiye ediyoruz. Ama bunun haricindeki diğer gruplarda, diğer insan gruplarında tavsiye etmiyoruz. Çok da kullanılması gerekmiyor."
'ŞU AN ÜLKEMİZDE BU KONUDA ÇOK NET VERİLER VE HERHANGİ BİR VAKA YOK'
Namık Kemal Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü'nden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Doğan ise grip salgının da temel etken olan infülanza virüsü zaman içerisinde mutasyona uğrayabileceğini söyledi. Doğan, "Ülkemizdeki grip vakalarının geçen yılki ile bu yıl olanlar arasında farklılık göstermesi olabilir. Belirtileri ateşlenme, öksürük, baş dönmesi, solunum yetmezliği, halsizlik gibi görünüyor. Bu tip bulguları olanların en yakın sağlık kuruluşlarına başvurmaları tavsiye edilir. Bu yıl özellikle Çin'den bildirilen Koronavirüsüne bağlı solunum yoluna bağlı enfeksiyon da orada hayatını kaybedenler olduğu bilgisi var. Küresel bir dünyada yaşıyoruz ve küreselleşmenin getirdiği bir sonuç olarak da tüm ülkelere yayılımı söz konusu olabilir. Şu an ülkemizde bu konuda çok net veriler ve herhangi bir vaka yok. Hastalığın etkeni ve adı Korona denilen bir virüs. Gelen bilgiler, Çin'deki bir su ürünleri pazarından başlayarak yayıldığı yönündedir. Virüsün insandan insana da bulaştığı söyleniyor. Sağlık Bakanlığımızın önlemleri ve tedbirleri aldığını biliyoruz. Havalimanlarımızda da gerekli önlemler alınmış vaziyettedir" dedi. 

TEKİRDAĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Yaya halinde 8 kaçak göçmen yakalandı
Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti
YEREL HABERLER Binlerce sığırcığın gökyüzündeki dansı mest etti
Çiftçilere bilgilendirme toplantısı TARSİM Bölge Müdürü Cemal Tozkoparan: "Burası gerçekten tam bir Avrupa bölgesi"
YEREL HABERLER Çiftçilere bilgilendirme toplantısı TARSİM Bölge ...
Çorlu’da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri
YEREL HABERLER Çorlu’da yapı müteahhitlerine bilgilendirme semineri
Larissa, toprağa gömülü uyuşturucuyu buldu
YEREL HABERLER Larissa, toprağa gömülü uyuşturucuyu buldu
Çorlu TSO’dan kaynakçılığı geliştirme semineri
YEREL HABERLER Çorlu TSO’dan kaynakçılığı geliştirme semineri
Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, Çorlu’da gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Askeri Fabrikalar Tedarik Zinciri Trakya Çalıştayı, ...
Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü sayısı 2’ye çıktı Baba oğul bıçaklı kavgada öldü
YEREL HABERLER Husumetli aileler arasındaki bıçaklı kavgada ölü ...
'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER 'Geline şiddet' kavgasında baba- oğul öldü, 3 kişi ...
Yanan ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Yanan ev kullanılamaz hale geldi, 2 kişi yaralandı
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonları
Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Aileler arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
Dorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktı
YEREL HABERLER Dorsesi açık unutulunca yön levhalarını yıktı
Husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 yaralı
YEREL HABERLER Husumetli iki aile arasında bıçaklı kavga: 1 ölü, 4 ...
Manisa’daki deprem Tekirdağ’da da hissedildi
YEREL HABERLER Manisa’daki deprem Tekirdağ’da da hissedildi
Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kentimizin sorunlarına muhtarlarımızla çözüm üretiyoruz”
YEREL HABERLER Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt: “Kentimizin ...
Belediye ekipleri Çorlu’yu güzelleştirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Belediye ekipleri Çorlu’yu güzelleştirmeye çalışıyor
AK Parti İl Başkanı Özcan: “Çorlu Devlet Hastanesi, araştırma hastanesi olacak”
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Özcan: “Çorlu Devlet Hastanesi, ...
Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: Tam 3 bin kasa Karadeniz ve Marmara’da hamsi bolluğu Tekne hamsiyle dolup taştı Kaptan İdris Şeremet: “Hamsi olmasaydı bu sene balık piyasası yanmıştı” “Balıkçının kurtarıcısı hamsi balığı oldu”
YEREL HABERLER Büyük teknenin hamsiyle dolup taştığı anlar kamerada: ...
Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler sürüyor
YEREL HABERLER Ergene Belediyesi hayvan barınağına ziyaretler ...
TREDAŞ’tan önemli duyuru
YEREL HABERLER TREDAŞ’tan önemli duyuru
Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü kadını böyle yakaladı Yankesicilik şüphelisini yakalayan vatandaşlar polise teslim etti
YEREL HABERLER Yaşlı annesinin cüzdanını çaldığını öne sürdüğü ...
Tekirdağ'da bir yılda 2 milyar TL yol yatırımı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da bir yılda 2 milyar TL yol yatırımı
Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Fuhuş operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X