Elektrik kabloları havai fişek gibi patladı Mahallede korku dolu anlar saniye saniye görüntülendi

Tekirdağ’da bir mahallede bulunan elektrik tellerinde meydana gelen patlama anları saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesinde meydana geldi. Akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle elektrik tellerinde patlamalar yaşandı. Adeta havai fişek gibi patlayan ve etrafa kıvılcımlar saçan teller, işlek caddede paniğe neden oldu. Patlamanın ardından yanan teller koparak caddeye savruldu.

Patlamada şans eseri ölen veya yaralanan olmazken, yetkililer anında olaya müdahale etti.

TEKİRDAĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:46

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