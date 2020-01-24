Uyuşturucudan 2 kişi yakalandı, trafoya poşet bırakan motosikletli aranıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin daha önce kesilmiş cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca elektrik trafosuna uyuşturucu bıraktığı iddia edilen motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 fişek daralı ağırlığı 2.80 gram gelen uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi ele geçirildi. Hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Yağma suçlarından 3 bin TL para ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan V.G. ve hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıslar yakalandı. Konu ile ilgili olarak 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.



Motosikletli şahıs trafoya uyuşturucu bıraktı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Cemaliye Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun yanına motosikletli bir şahsın siyah bir poşet bıraktığı yönündeki istihbari bir bilgiye istinaden yapılan çalışma neticesinde fişeklenmiş halde 180 adet (daralı 107.4 gram) uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

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