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Uyuşturucudan 2 kişi yakalandı, trafoya poşet bırakan motosikletli aranıyor

İHA

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin daha önce kesilmiş cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca elektrik trafosuna uyuşturucu bıraktığı iddia edilen motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Uyuşturucudan 2 kişi yakalandı, trafoya poşet bırakan motosikletli aranıyor

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Olaya ilişkin daha önce kesilmiş cezası bulunan 2 şüpheli yakalandı. Ayrıca elektrik trafosuna uyuşturucu bıraktığı iddia edilen motosikletlinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Çorlu ilçesi Hıdırağa (Kore) Mahallesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 5 fişek daralı ağırlığı 2.80 gram gelen uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi ele geçirildi. Hakkında Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması ve Yağma suçlarından 3 bin TL para ve 4 yıl 5 ay 10 gün kesilmiş hapis cezası bulunan V.G. ve hakkında hırsızlık suçundan 4 yıl kesilmiş hapis cezası bulunan T.T. isimli şahıslar yakalandı. Konu ile ilgili olarak 2 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan yasal işlem başlatıldı.

Motosikletli şahıs trafoya uyuşturucu bıraktı
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince Cemaliye Mahallesi Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde bir elektrik trafosunun yanına motosikletli bir şahsın siyah bir poşet bıraktığı yönündeki istihbari bir bilgiye istinaden yapılan çalışma neticesinde fişeklenmiş halde 180 adet (daralı 107.4 gram) uyuşturucu maddelerden bonzai maddesi ele geçirildi. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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