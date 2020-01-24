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Tekirdağ'da 'sağlıkta vurgun' operasyonunda 4 tutuklama

DHA

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kamu, kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında hastane sahipleri ve sağlıkçıların da bulunduğu 26 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

TEKİRDAĞ merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, kamu, kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan, aralarında hastane sahipleri ve sağlıkçıların da bulunduğu 26 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'resmi belgede sahtecilik' ile 'kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık' suçlarını işledikleri gerekçesiyle bazı kişiler hakkında soruşturma başlatıldı. Başsavcılıkça Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Bursa, Sakarya ve Kütahya'da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Kararın ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında hastane sahipleri, doktorlar, hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 26 kişiyi gözaltına alındı. Şüphelilerin, özel göz hastanesi üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıp, kamuyu zarara uğrattıkları öne sürüldü.
Şüphelilerden 5'i emniyetteki işlemlerinin ardından, 8'i ise savcılıktan serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkarılan diğer şüphelilerden R.B., N.S., A.İ ve Y.B.Y., tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında aranan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

TEKİRDAĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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