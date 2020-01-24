Tekirdağ merkezli 5 ilde düzenlenen ‘Resmi belgede sahtecilik’ operasyonunda gözaltına alınan 26 kişiden 4’ü tutuklandı.

2015 yılında gelen ihbar ve şikayetler üzerine Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü KOM ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarla özel bir hastane sahipleri, doktorlar ve bazı çalışanların usulsüz yöntemlerle Kamu, kurum ve Kuruluşlarını zarara uğrattıkları ileri sürüldü. Bunun üzerine Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’resmi belgede sahtecilik’ ile ’kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğratmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık’ suçlarını işledikleri gerekçesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Tekirdağ merkezli yürütülen soruşturma çerçevesinde İstanbul, Sakarya, Bursa ve Kütahya’da 27 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılması üzerine, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir hastane üzerinden gerçekleştirildiği iddia edilen olaya ilişkin, aralarında doktorlar, hastane sahipleri hemşireler ve sağlık çalışanlarının da bulunduğu 27 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalarla 27 kişiden 26’sı yakalanırken firari durumunda olan bir şahsın ise yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Gözaltına alınan 26 şüpheliden 4 kişi adli kontrol şartı ile 5 şüpheli mahkemeden 8 kişi ise savcılıktan serbest kaldı. Gözaltına alınan 5 kişinin ise emniyetten serbest kaldığı öğrenilirken geriye kalan R.B.T., N.S., A.İ. ve Y.B.Y. isimli 4 şahıs ise tutuklanarak cezaevine konuldu.

TEKİRDAĞ 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:21

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 15:59

AKŞAM 18:23

YATSI 19:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.