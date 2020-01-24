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Şentop: Adalara 3-5 silah koymakla tehdit oluşturacağını düşünenler yanılıyor

DHA

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı, Ege Denizi'ndeki 16 adayı silahlandırmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şentop, "Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 35 silah koymakla Türkiye açısından risk, tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı, Ege Denizi'ndeki 16 adayı silahlandırmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu. Şentop, "Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 35 silah koymakla Türkiye açısından risk, tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Süleymaniye Camii'nde cuma namazını kıldıktan sonra Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'u makamında ziyaret etti. Şentop, ziyaretin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. "Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bir açıklaması olmuştu. Yunanistan'ın anlaşmalara aykırı olarak Ege Denizi'nde 16 adayı silahlandırdığını söylemesi üzerine Ege Denizi'ndeki sorun tekrar gündeme geldi. Neler söyleyeceksiniz bununla ilgili?" sorusu üzerine Şentop, şöyle konuştu: 
"Türkiye tabi Ege Denizi'nde de malum Doğu Akdeniz'de de başka yerlerde de ülke olarak sahip olduğu hakları uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu hakları ve yetkileri sonuna kadar kullanıyor. Ege ve adalardaki durumla ilgili olarak Türkiye uluslararası anlaşmalardaki anlaşmaya taraf olan ülkelerin yükümlülükleri de olmak üzere hepsini yakından takip ediyor. Ege'deki adalar ile ilgili Lozan Anlaşması'ndan sonra da farklı tablolar var, İtalyanlar tarafından Yunanlara bırakılıyor gibi. Ama sonuçta Ege'deki adaların silahsız olması bütün uluslararası anlaşmalarda başta Lozan olmak üzere öngörülüyor. Yunanistan'ın burada bazı adalarda 16 kadarında silahlar koyduğuna dair bilgiler, fotoğraflar, kendilerinin beyanları, itirafları var. Türkiye bunları yakından takip ediyor. Tabi adalara 3-5 silah koymakla Türkiye açısından bir risk, bir tehdit oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar, hata ediyorlar. Ama Türkiye, uluslararası hukukun ve anlaşmaların kendisine tanımış olduğu tüm hakların ve yetkilerin peşinde ve onları yakından takip ediyor. Gereken zamanda gereken adımları atar Türkiye. Kimsenin endişesi olmasın."
'TÜRKİYE'DE ISRARLA SEÇİM İSTEYEN YOK'
"Bir erken seçim tartışmaları var son dönemde, muhalefetten çağırılar geliyor. Son günlerde aşırı derecede konuşulmaya başlandı. Siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Meclis Başkanı Şentop, şu yanıtı verdi: 
"Tartışmalar yok, siz kendi aranızda tartışıyorsunuz. Arkadaşlar böyle bir şey yok tabi. Bunu belki kahvehane ve çay sohbeti olarak yapan arkadaşlar olabilir ama bir kere hukuken Türkiye'de sistem değişikliğinden sonra erken seçim kararı almak bir hayli farklı bir prosedüre tabi kılındı. Eskiden Meclis'te bir çoğunluk toplanıp, nitelikli çoğunluk da aranmazdı, seçim kararı alınabilirdi. Fakat şimdi seçim ya Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu olur veyahut Meclis'in 5'te 3'nün çoğunluğunun oyuyla ancak alınabilir. Biz zaten bu sistem değişikliğini Türkiye'de istikrarlı dönemler oluşsun, diye yapmıştık. Daha seçimim üzerinden 1,5 yıl gibi bir süre geçtikten sonra seçim konuşmak yeni sistemin mantığına da aykırı bir şey. Siyaseten de baktığımızda ben böyle bir durum göremiyorum kendi tecrübeme göre. Ve Türkiye'de ısrarla da seçim isteyen yok aslında, arada bir böyle muhabbeti yapanlar oluyor."

TEKİRDAĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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