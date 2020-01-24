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TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye gerektiği zaman gereken adımları atar”

İHA

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt'a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına ilişkin, "Türkiye gerektiği zaman gereken adımları atar" dedi.

TBMM Başkanı Şentop: “Türkiye gerektiği zaman gereken adımları atar”

Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt’a hayırlı olsun ziyareti gerçekleştiren TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Yunanistan'ın Ege adalarını silahlandırmasına ilişkin, “Türkiye gerektiği zaman gereken adımları atar” dedi.
Gazetecilerin Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki adaları silahlandırdığını açıklaması konusundaki sorusu üzerine TBMM Başkanı Şentop, “Türkiye, Ege Denizi'nde de malum Doğu Akdeniz'de de başka yerlerde de, ülke olarak sahip olduğu asıl uluslararası hukukun kendisine tanımış olduğu hak ve yetkileri sonuna kadar kullanıyor. Ege'deki adalardaki durumla ilgili de Türkiye, uluslararası anlaşmaya taraf olan ülkelerin yükümlülükleri de dahil olmak üzere hepsini yakından takip ediyor” dedi.
Prof. Dr. Mustafa Şentop ayrıca, “Malum Ege'deki adalar, Lozan Anlaşması'ndan sonra da farklı tablolar var, ama sonuçta Ege'deki adaların silahsız olması tüm uluslararası anlaşmalarda başta Lozan olmak üzere ön görülüyor. Yunanistan burada bazı adalarda bilinen 16 adada silah koyduklarına dair bilgiler, fotoğraflar var, kendilerinin beyanları var. Türkiye bunları yakından takip ediyor, tabi adalara 35 silah koymakla Türkiye aşısından bir risk oluşturacağını düşünenler varsa yanılıyorlar. Ama Türkiye, uluslararası anlaşmaların kendisine tanımış olduğu haklar ve yetkilerin peşinde, onları yakından takip ediyor. Gerektiği zaman gereken adımları atar Türkiye” diye konuştu.
Zaman zaman gündeme gelen erken seçim konusundaki soru üzerine ise meclis başkanı Şentop, “Öyle bir şey yok tabi. Bunu belki kahvehanede çay sohbeti olarak yapan arkadaşlar olabilir ama bir kere hukuken Türkiye'de sistem değişikliğinden sonra erken seçim kararı almak bir hayli farklı bir prosedüre tabi. Eskiden mecliste bir çoğunluk toplanıp, seçim kararı alabilirlerdi. Fakat şimdi seçim kararı almak ya Cumhurbaşkanı tarafından söz konusu olur veyahut meclisin 5'te 3 çoğunluğunun oyuyla ancak alınabilir. Biz zaten bu sistem değişikliğini Türkiye'de istikrarlı dönemler oluşsun diye yapmıştık. Daha seçimin üzerinden 1 buçuk yıl zaman geçtikten sonra seçim konuşmak, yeni sistemin mantığına da aykırı bir şey. Siyaseten de baktığımız zaman böyle bir durum ben göremiyorum” şeklinde konuştu.
Çorlu’daki uyuşturucu konusundaki sorulara da yanıt veren Şentop, “Bu konuyla ilgili bilgimiz var. Sayın Valimiz, kaymakamımız, belediye başkanımız olayın farkında. Bu olay yakından takip ediliyor ve bununla ilgili yeni tedbirler de alınıyor” dedi.
Çorlu’ya kazandırılacak olan Millet Bahçesi ile ilgili soruya da yanıt veren Prof. Dr. Şentop, “Millet bahçesi olacak inşallah. Türkiye'de birçok yerde millet bahçeleri yapıldığı için şuan onunla ilgili projelendirme yapıldı, inşallah kısa zamanda başlar” diye konuştu.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop Çorlu’daki derslik açığı konusundaki soruya ise, “Şu an Tekirdağ'da derslik açığı yok. Tekirdağ'ın tamamına yakınında ikili eğitim yok kalktı. Derslik açığı da yok. Tabi ki ihtiyaç duyulduğunda planlamaları yapıyoruz. Yapımı devam eden okullar var. Onlarla ilgili de Milli Eğitim Bakanlığımızdan tamamlanması konusunda destek alıyoruz” dedi.

TEKİRDAĞ

24 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 06:52
  • GÜNEŞ 08:21
  • ÖĞLE 13:27
  • İKİNDİ 15:59
  • AKŞAM 18:23
  • YATSI 19:46
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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