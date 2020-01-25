Kaçırıldığı iddia edilen liseli kız bulunup, korumaya alındı

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde kaçırıldığını iddia eden ailesi tarafından hakkında kayıp başvurusunda bulunulan lise öğrencisi O.Y. (16) adlı kız, Şarköy ilçesinde bulundu. Görüştüğü annesiyle gitmek istemeyen O.Y., koruma altına alındı.

Çerkezköy ilçesinde annesi ile birlikte yaşayan lise öğrencisi O.Y., geçen Aralık ayında evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Annesi Ç.Y.'nin kayıp başvurusunda bulunduğu O.Y. için arama çalışması başlattı. Bir televizyon programına katılan TIR şoförü S.Y.'nin (51) eşi, kızın kocası tarafından kaçırıldığını anlattı. Olayın ardından Şarköy Emniyet Müdürlüğü ekipleri, önceki gün yaptığı denetimler sırasında bir kafeteryada oturan O.Y.'yi, kimlik kontrolünde tespit etti. Kızı kaçırdığı iddia edilen S.Y. de polis tarafından gözaltına alındı. Emniyette psikologlar eşliğinde ifadesine başvurulan O.Y., kaçırılmadığını, kendi isteğiyle evden kaçtığını anlattı. O.Y., ifadesinde, anne ve babasının ayrıldığını belirterek, "Ben dayı dediğim akrabam S.Y.'ye evden ayrılacağımı söyledim. O kabul etmeyince durumumu anlattım. O da beni Şarköy'de bir arkadaşının evine getirdi. Bana hiç dokunmadı. Annemin erkek arkadaşı, benim nerede olduğunu biliyordu" dedi.

Liseli kızı kaçırdığı iddia edilen S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Polisin, haber vermesi üzerine Şarköy'e gelen anne Ç.Y. kızı ile görüştürüldü. Kız, annesi ile gitmek istemediğini bildirmesi üzerine Şarköy Asliye Hukuk Mahkemesi O.Y., hakkında, 'Acil koruma altına alınması' kararı verdi. Karar üzerine koruma altına alınan O.Y., Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.



TEKİRDAĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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