Askerlere afet eğitimi

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AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında askerlere yönelik eğitim verildi.

AFAD Tekirdağ Müdürlüğü eğitmenleri tarafından “Afete Hazır Türkiye” projesi kapsamında Çerkezköy ilçesinde bulunan, “3'üncü Zırhlı Tugay Komutanlığı” er ve erbaşlarına Temel Afet Bilinci Eğitimi verildi.

Tugayda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

Eğitimde DASK, Zorunlu Deprem Sigortası, Sigortalılık Bilinci konularına da değinildi.

TEKİRDAĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

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