Muratlı’da asayiş ve trafik uygulaması

Tekirdağ'ın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda personel asayiş ve trafik uygulaması yaptı.

Önceden belirlenen alkollü mekanlar da dâhil birçok meskene giren asayiş ekipleri, kimlik kartlarını toplayıp çok sayıda kişinin GBT kontrollerini yaparak adeta kuş uçurmadı. Kapalı alanlarda sigara içilip içilmediğini de kontrol eden ekipler, sigara içilmesine izin veren işletmelere cezai işlem uyguladı. Uygulamalarda, herhangi bir suç ve suç unsuruna rastlanılmadığı kaydedildi. Trafik Şube Birimi ekipleri ise yaptıkları araç denetimlerinde, evrakları eksik olan araçlara işlem yaptı. Uygulama kapsamında bölgede geniş güvenlik önlemlerinin alındığı görüldü.

Öte yandan, vatandaşların huzur ve refahı için uygulamaların farklı bölgelerde düzenli olarak yapılacağı bildirildi.

TEKİRDAĞ 25 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:52

GÜNEŞ 08:20

ÖĞLE 13:27

İKİNDİ 16:00

AKŞAM 18:24

YATSI 19:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.